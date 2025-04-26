Николаевские морпехи уничтожили оккупантов и технику на Курском направлении

Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского провели успешную операцию на Курском направлении. С помощью дронов они обнаружили и уничтожили укрытия российских военных, а также технику врага. Ни один оккупант не смог спрятаться.

Видео работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Курском направлении

По их информации, благодаря работе разведчиков и операторов ударных беспилотников обнаружили дом, где располагались российские оккупанты, а также их военную технику. Координаты цели были оперативно переданы ударным подразделениям, после чего позиции врага были уничтожены.

На обнародованных кадрах видно, как после точных ударов здание, в котором находились захватчики, полностью разрушается, а техника, расположенная рядом, получает критические повреждения. По предварительным данным, среди вражеского личного состава есть значительные потери.

"Где бы оккупанты не прятались — мы найдем и уничтожим", — подчеркнули в 36-й бригаде.

Морпехи продолжают наносить врагу потери и очищать украинскую землю от захватчиков.

Напомним, мы писали, что одесские пограничники показали свое мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Также сообщали, украинские дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) российских оккупантов.