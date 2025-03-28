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Миколаївські морпіхи зупинили наступ росіян — відео

28 березня 2025 17:13
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Миколаївські морпіхи нищать ворога — відео
Оператори дронів. Фото ілюстративне: Мілітарний
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару на Курському напрямку. Цього разу під вогнем опинилися штурмовики та піхота ворога.

Відео з кадрами знищення військових поділилися 36-та окрема бригада морської піхоти.

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Миколаївські оператори дронів 36-ї бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського зупинили штурмові дії росіян на Курському напрямку. Розвідка зафіксувала 2 квадроцикли РФ, які їхали до позицій ЗСУ. Проте декілька влучань FPV-дронами перетворили транспортні засоби на металобрухт. Після чого морпіхи знищили решту особового складу ворога, що переховувався в окопі.

"Сталеві пташки миколаївських морпіхів січуть російську орду в прикордонні", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про важливість одеського напрямку для РФ.

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