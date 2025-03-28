Миколаївські морпіхи нищать ворога — відео

Оператори дронів. Фото ілюстративне: Мілітарний

Миколаївські оператори дронів морської піхоти знову завдали супротивнику нищівного удару на Курському напрямку. Цього разу під вогнем опинилися штурмовики та піхота ворога.

Відео з кадрами знищення військових поділилися 36-та окрема бригада морської піхоти.

Читайте також:

Подробиці бою

Миколаївські оператори дронів 36-ї бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського зупинили штурмові дії росіян на Курському напрямку. Розвідка зафіксувала 2 квадроцикли РФ, які їхали до позицій ЗСУ. Проте декілька влучань FPV-дронами перетворили транспортні засоби на металобрухт. Після чого морпіхи знищили решту особового складу ворога, що переховувався в окопі.

"Сталеві пташки миколаївських морпіхів січуть російську орду в прикордонні", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про важливість одеського напрямку для РФ.