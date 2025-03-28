Николаевские морпехи уничтожают врага — видео

Операторы дронов. Фото иллюстративное: Милитарный

Николаевские операторы дронов морской пехоты снова нанесли противнику сокрушительный удар на Курском направлении. На этот раз под огнем оказались штурмовики и пехота врага.

Видео с кадрами уничтожения военных поделились 36-я отдельная бригада морской пехоты.

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Подробности боя

Николаевские операторы дронов 36-й бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского остановили штурмовые действия россиян на Курском направлении. Разведка зафиксировала 2 квадроцикла РФ, которые ехали к позициям ВСУ. Однако несколько попаданий FPV-дронов превратили транспортные средства в металлолом. После чего морпехи уничтожили остатки личного состава врага, который скрывался в окопе.

"Стальные птички николаевских морпехов секут российскую орду в приграничье",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также о важности одесского направления для РФ.