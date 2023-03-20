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Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців

20 березня 2023 12:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців
Військовослужбовці можуть здійснити попередній запис на прийом до державного  реєстратора
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Е-черга "4.5.0" ДНАП створена для зручності військовослужбовців. Всі інші користувачі будуть продовжувати використовувати вже звичне посилання  для отримання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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Е-черга "4.5.0" ДНАП дозволить здійснити попередній запис на прийом до державного  реєстратора для  отримання таких послуг:

  • реєстрація місця проживання;
  • зняття із зареєстрованого місця проживання;
  • видача інформації про зареєстроване/задеклароване місце проживання/зняття із зареєстрованого/задекларованого місця проживання особи;
  • видача інформації про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.

"Також військовослужбовці можуть здійснити запис на отримання адміністративних послуг у сфері реєстрації/зняття із зареєстрованого місця проживання, які стосуються їх малолітніх/неповнолітніх дітей або у разі необхідності бути фізично присутніми при отриманні таких послуг членами їх родини (у разі коли необхідно надати згоду на реєстрацію місця проживання (як законний представник малолітньої/неповнолітньої дитини та/або власник житла) та зняття із зареєстрованого місця проживання (як законний представник малолітньої/неповнолітньої дитини)",— йдеться у повідомленні.

Послуга буде доступною з 20 березня.

Попередній запис — лише онлайн.

Прийом здійснюється за адресою:
вул. Інженерна, 1 (приміщення адміністрації Центрального району).

Фото:vesti.ua

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