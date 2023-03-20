Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців

Військовослужбовці можуть здійснити попередній запис на прийом до державного реєстратора

Е-черга "4.5.0" ДНАП створена для зручності військовослужбовців. Всі інші користувачі будуть продовжувати використовувати вже звичне посилання для отримання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Е-черга "4.5.0" ДНАП дозволить здійснити попередній запис на прийом до державного реєстратора для отримання таких послуг:

реєстрація місця проживання;

зняття із зареєстрованого місця проживання;

видача інформації про зареєстроване/задеклароване місце проживання/зняття із зареєстрованого/задекларованого місця проживання особи;

видача інформації про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.

"Також військовослужбовці можуть здійснити запис на отримання адміністративних послуг у сфері реєстрації/зняття із зареєстрованого місця проживання, які стосуються їх малолітніх/неповнолітніх дітей або у разі необхідності бути фізично присутніми при отриманні таких послуг членами їх родини (у разі коли необхідно надати згоду на реєстрацію місця проживання (як законний представник малолітньої/неповнолітньої дитини та/або власник житла) та зняття із зареєстрованого місця проживання (як законний представник малолітньої/неповнолітньої дитини)",— йдеться у повідомленні.

Послуга буде доступною з 20 березня.

Попередній запис — лише онлайн.

Прийом здійснюється за адресою:

вул. Інженерна, 1 (приміщення адміністрації Центрального району).

Фото:vesti.ua