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Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих

20 марта 2023 12:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих
Военнослужащие могут осуществить предварительную запись на прием к государственному регистратору
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Е-очередь "4.5.0" ДНАП создана для удобства военнослужащих. Все остальные пользователи будут продолжать использовать уже обычную ссылку для получения административных услуг.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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Е-очередь "4.5.0" ДНАП позволит осуществить предварительную запись на прием к государственному регистратору для получения следующих услуг:

  • регистрация места жительства;
  • снятие с зарегистрированного места жительства;
  • выдача информации о зарегистрированном/задекларированном месте жительства/снятии с зарегистрированного/задекларированного места жительства лица;
  • выдача информации о зарегистрированных лицах в жилом помещении.

"Также военнослужащие могут осуществить запись на получение административных услуг в сфере регистрации/снятия с зарегистрированного места жительства, которые касаются их малолетних/несовершеннолетних детей или в случае необходимости физически присутствовать при получении таких услуг членами их семьи (в случае если необходимо дать согласие на регистрацию места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка и/или владелец жилья) и снятия с зарегистрированного места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка)", — говорится в сообщении.

Услуга будет доступна с 20 марта.

Предварительная запись — только онлайн.

Прием осуществляется по адресу:
ул. Инженерная, 1 (помещение администрации Центрального района).

Фото:vesti.ua

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