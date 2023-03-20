Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих

Военнослужащие могут осуществить предварительную запись на прием к государственному регистратору

Е-очередь "4.5.0" ДНАП создана для удобства военнослужащих. Все остальные пользователи будут продолжать использовать уже обычную ссылку для получения административных услуг.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Е-очередь "4.5.0" ДНАП позволит осуществить предварительную запись на прием к государственному регистратору для получения следующих услуг:

регистрация места жительства;

снятие с зарегистрированного места жительства;

выдача информации о зарегистрированном/задекларированном месте жительства/снятии с зарегистрированного/задекларированного места жительства лица;

выдача информации о зарегистрированных лицах в жилом помещении.

"Также военнослужащие могут осуществить запись на получение административных услуг в сфере регистрации/снятия с зарегистрированного места жительства, которые касаются их малолетних/несовершеннолетних детей или в случае необходимости физически присутствовать при получении таких услуг членами их семьи (в случае если необходимо дать согласие на регистрацию места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка и/или владелец жилья) и снятия с зарегистрированного места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка)", — говорится в сообщении.

Услуга будет доступна с 20 марта.

Предварительная запись — только онлайн.

Прием осуществляется по адресу:

ул. Инженерная, 1 (помещение администрации Центрального района).

Фото:vesti.ua