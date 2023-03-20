Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих
Е-очередь "4.5.0" ДНАП создана для удобства военнослужащих. Все остальные пользователи будут продолжать использовать уже обычную ссылку для получения административных услуг.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
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Е-очередь "4.5.0" ДНАП позволит осуществить предварительную запись на прием к государственному регистратору для получения следующих услуг:
- регистрация места жительства;
- снятие с зарегистрированного места жительства;
- выдача информации о зарегистрированном/задекларированном месте жительства/снятии с зарегистрированного/задекларированного места жительства лица;
- выдача информации о зарегистрированных лицах в жилом помещении.
"Также военнослужащие могут осуществить запись на получение административных услуг в сфере регистрации/снятия с зарегистрированного места жительства, которые касаются их малолетних/несовершеннолетних детей или в случае необходимости физически присутствовать при получении таких услуг членами их семьи (в случае если необходимо дать согласие на регистрацию места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка и/или владелец жилья) и снятия с зарегистрированного места жительства (как законный представитель малолетнего/несовершеннолетнего ребенка)", — говорится в сообщении.
Услуга будет доступна с 20 марта.
Предварительная запись — только онлайн.
Прием осуществляется по адресу:
ул. Инженерная, 1 (помещение администрации Центрального района).
Фото:vesti.ua