В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина

Коли відновлять видачу паспортів поки не повідомлялось

Сьогодні, одесити не зможуть отримати свої готові паспорти. Це пов’язано із технічною помилкою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Повідомляємо Вам, що сьогодні 28.02.2023 року у зв’язку з технічною помилкою в системі ДМС, видача готових паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм у вигляді ID-картки призупинена", — йдеться в повідомленні.

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;

отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;

видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.

Де тепер можна отримати послуги

в Лиманській селищній раді Роздільнянського району;

в Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району;

в Городненській сільраді Болградського району;

в Дачненській та Великодальницькій сільських радах Одеського району.

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.

Як записатися на прийом

Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";

оберіть тип суб’єкта звернення;

оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;

вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;

введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;

оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);

введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Нагадаємо, в Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми. Деталі в матеріалі.