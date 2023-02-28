В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина
Сьогодні, одесити не зможуть отримати свої готові паспорти. Це пов’язано із технічною помилкою.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Повідомляємо Вам, що сьогодні 28.02.2023 року у зв’язку з технічною помилкою в системі ДМС, видача готових паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм у вигляді ID-картки призупинена", — йдеться в повідомленні.
Які послуги можна отримати у ЦНАПі
- одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
- отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.
Де тепер можна отримати послуги
- в Лиманській селищній раді Роздільнянського району;
- в Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району;
- в Городненській сільраді Болградського району;
- в Дачненській та Великодальницькій сільських радах Одеського району.
Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.
Як записатися на прийом
- Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
- оберіть тип суб’єкта звернення;
- оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
- вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
- введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
- оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
- введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".
Нагадаємо, в Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми. Деталі в матеріалі.