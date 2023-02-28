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В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина

28 лютого 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина
Коли відновлять видачу паспортів поки не повідомлялось
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, одесити не зможуть отримати свої готові паспорти. Це пов’язано із технічною помилкою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Повідомляємо Вам, що сьогодні 28.02.2023 року у зв’язку з технічною помилкою в системі ДМС, видача готових паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм у вигляді ID-картки призупинена", — йдеться в повідомленні. 

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

  • одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
  • отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
  • видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також зазначимо, що  в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг. 

Де тепер можна отримати послуги 

  • в Лиманській селищній раді Роздільнянського району; 
  • в Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району; 
  • в Городненській сільраді Болградського району;
  • в Дачненській та Великодальницькій сільських радах Одеського району.

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України. 

Як записатися на прийом

  • Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
  • оберіть тип суб’єкта звернення;
  • оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
  • вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
  • введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
  • оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
  • введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Нагадаємо, в Україні запрацювала нова послуга від порталу "Дія". Відтепер подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія можна зі смартфона за 10-15 хвилин. На Одещині поки шість ДРАЦСів вступили до програми. Деталі в матеріалі.

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