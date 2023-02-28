В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина

Когда возобновят выдачу паспортов, пока не сообщалось

Сегодня одесситы не смогут получить свои готовые паспорта. Это связано с технической ошибкой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Сообщаем Вам, что сегодня 28.02.2023 года в связи с технической ошибкой в системе ДМС выдача готовых паспортов гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в виде ID-карты приостановлена", — говорится в сообщении.

Какие услуги можно получить в ЦНАПе

одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;

получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;

выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.

Где теперь можно получить услуги

в Лиманском поселковом совете Раздельнянского района;

в Мологовском сельском совете Белгород-Днестровского района;

в Городненском сельсовете Болградского района;

в Дачненском и Великодальницком сельских советах Одесского района.

Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.

Как записаться на прием

Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";

выберите тип субъекта обращения;

выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;

укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;

введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;

выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);

введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".

Напомним, в Украине заработала новая услуга от портала "Дія". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу. Детали в материале.