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В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина

28 февраля 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина
Когда возобновят выдачу паспортов, пока не сообщалось
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня одесситы не смогут получить свои готовые паспорта. Это связано с технической ошибкой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Сообщаем Вам, что сегодня 28.02.2023 года в связи с технической ошибкой в системе ДМС выдача готовых паспортов гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в виде ID-карты приостановлена", — говорится в сообщении.

Какие услуги можно получить в ЦНАПе

  • одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;
  • получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;
  • выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.

Где теперь можно получить услуги

  • в Лиманском поселковом совете Раздельнянского района;
  • в Мологовском сельском совете Белгород-Днестровского района;
  • в Городненском сельсовете Болградского района;
  • в Дачненском и Великодальницком сельских советах Одесского района.

Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.

Как записаться на прием

  • Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";
  • выберите тип субъекта обращения;
  • выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;
  • укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;
  • введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;
  • выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);
  • введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".

Напомним, в Украине заработала новая услуга от портала "Дія". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу. Детали в материале.

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