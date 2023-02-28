В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина
Сегодня одесситы не смогут получить свои готовые паспорта. Это связано с технической ошибкой.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину
-
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности
-
Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки
-
ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела
-
Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов
-
Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО
-
Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ
-
Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"
-
В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО
-
Почти весь доход банковской системы разделили 10 банков, — Оpendatabot
"Сообщаем Вам, что сегодня 28.02.2023 года в связи с технической ошибкой в системе ДМС выдача готовых паспортов гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в виде ID-карты приостановлена", — говорится в сообщении.
Какие услуги можно получить в ЦНАПе
- одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;
- получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;
- выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.
Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.
Где теперь можно получить услуги
- в Лиманском поселковом совете Раздельнянского района;
- в Мологовском сельском совете Белгород-Днестровского района;
- в Городненском сельсовете Болградского района;
- в Дачненском и Великодальницком сельских советах Одесского района.
Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.
Как записаться на прием
- Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";
- выберите тип субъекта обращения;
- выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;
- укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;
- введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;
- выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);
- введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".
Напомним, в Украине заработала новая услуга от портала "Дія". Теперь подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония можно со смартфона за 10-15 минут. В Одесской области пока шесть ЗАГСов вступили в программу. Детали в материале.