Милиці, ходунки та колісні крісла: де в Одесі можна отримати безплатно

Допоміжні засоби реабілітації. Фото ілюстративне. Фото: google

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради повідомляє про наявність технічних засобів реабілітації для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі у наявності є: милиці, ходунки та колісні крісла. Ці засоби дозволяють покращити людям їхнє щоденне життя.

Про це йдеться на сайті міськради.

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З інформацією щодо наявності технічних засобів реабілітації в районних управліннях соціального захисту можна ознайомитись за посиланням.

Також детальну інформацію можна отримати за телефонами:

Управління соціального захисту населення в Хаджибейському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 14 66

Управління соціального захисту населення в Київському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 45 72

Управління соціального захисту населення в Пересипському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 59 76

Управління соціального захисту населення в Приморському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: 705 17 24

Зазначимо, що допоміжні засоби реабілітації надаватимуться відповідно до медичних показань, які визначаються на підставі функціональних призначень і переліку діагнозів згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, що затверджується Міністерством соціальної політики та Міністерством охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Одесі відкрили фронт-офіс "Ветеран Хабу". Він розміщений на базі Центру надання адміністративних послуг та створений для надання допомоги військовим та їхнім родинам у процесі адаптації після повернення до цивільного життя. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

