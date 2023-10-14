Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Костыли, ходунки и колесные кресла: где в Одессе можно получить бесплатно arrow

Костыли, ходунки и колесные кресла: где в Одессе можно получить бесплатно

14 октября 2023 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Костыли, ходунки и колесные кресла: где в Одессе можно получить бесплатно
Вспомогательные способы реабилитации. Фото иллюстративное: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета сообщает о наличии технических средств реабилитации для пожилых людей и лиц с инвалидностью. В наличии есть: костыли, ходунки и колесные кресла. Эти средства позволяют улучшить людям их повседневную жизнь.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Читайте также:

С информацией о наличии технических средств реабилитации в районных управлениях социальной защиты можно ознакомиться по ссылке.

Также подробную информацию можно получить по телефонам:

  • Управление социальной защиты населения в Хаджибейском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 14 66
  • Управление социальной защиты населения в Киевском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 45 72
  • Управление социальной защиты населения в Пересыпском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 59 76
  • Управление социальной защиты населения в Приморском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 17 24

Вспомогательные средства реабилитации будут предоставляться в соответствии с медицинскими показаниями, которые определяются на основании функциональных назначений и перечня диагнозов в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственных проблем здравоохранения, утверждаемым Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения.

Напомним, в Одессе открыли фронт-офис "Ветеран Хаба". Он размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз