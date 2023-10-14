Костыли, ходунки и колесные кресла: где в Одессе можно получить бесплатно

Вспомогательные способы реабилитации. Фото иллюстративное: google

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета сообщает о наличии технических средств реабилитации для пожилых людей и лиц с инвалидностью. В наличии есть: костыли, ходунки и колесные кресла. Эти средства позволяют улучшить людям их повседневную жизнь.

Об этом говорится на сайте горсовета.

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С информацией о наличии технических средств реабилитации в районных управлениях социальной защиты можно ознакомиться по ссылке.

Также подробную информацию можно получить по телефонам:

Управление социальной защиты населения в Хаджибейском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 14 66

Управление социальной защиты населения в Киевском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 45 72

Управление социальной защиты населения в Пересыпском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 59 76

Управление социальной защиты населения в Приморском районе Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета: 705 17 24

Вспомогательные средства реабилитации будут предоставляться в соответствии с медицинскими показаниями, которые определяются на основании функциональных назначений и перечня диагнозов в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственных проблем здравоохранения, утверждаемым Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения.

Напомним, в Одессе открыли фронт-офис "Ветеран Хаба". Он размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.