Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відкрили "Ветеран Хаб": хто може отримати допомогу arrow

В Одесі відкрили "Ветеран Хаб": хто може отримати допомогу

3 жовтня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкрили "Ветеран Хаб"
Приміщення "Ветеран Хабу" в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відкрили фронт-офіс "Ветеран Хабу". Він розміщений на базі Центру надання адміністративних послуг та створений для надання допомоги військовим та їхнім родинам у процесі адаптації після повернення до цивільного життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

Наразі у центрі працюють адміністратори з надання адміністративних та соціальних послуг. Пізніше прийом також здійснюватимуть представники пенсійного фонду.  

"Ми відкриваємо "Ветеран Хаб" у центрі надання інтегрованих соціальних послуг. Наша мета — створити єдиний координаційний центр для комфорту тих, хто захищав чи продовжує захищати нашу країну від агресора", — сказав міський голова Труханов. 

Сервісний центр у хабі. Фото: Одеська міська рада
Спуск для людей з інвалідністю. Фото: Одеська міська рада

Допомога військовим

Основні напрями діяльності центру охоплюють:

  • Соціальні послуги, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх сімей в різних аспектах їхнього життя.
  • Юридичний захист, який допоможе ветеранам у вирішенні юридичних питань та захисті їхніх прав.
  • Консультації та поради фахівців у таких сферах, як лікування, реабілітація, психологічна підтримка, працевлаштування, а також відкриття власного бізнесу.

Фронт-офіс "Ветеран Хаб" створений з метою полегшити перехід військових з воєнного на цивільне життя та надати їм необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, для учасників бойових дій (УБД) в Україні передбачені пільги та фінансова допомога. Вони можуть отримати грант від держави для старту або розвитку власної справи. Кошти можна отримати в межах програми єРобота.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз