В Одесі відкрили "Ветеран Хаб"

Приміщення "Ветеран Хабу" в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі відкрили фронт-офіс "Ветеран Хабу". Він розміщений на базі Центру надання адміністративних послуг та створений для надання допомоги військовим та їхнім родинам у процесі адаптації після повернення до цивільного життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Наразі у центрі працюють адміністратори з надання адміністративних та соціальних послуг. Пізніше прийом також здійснюватимуть представники пенсійного фонду.

"Ми відкриваємо "Ветеран Хаб" у центрі надання інтегрованих соціальних послуг. Наша мета — створити єдиний координаційний центр для комфорту тих, хто захищав чи продовжує захищати нашу країну від агресора", — сказав міський голова Труханов.

Сервісний центр у хабі. Фото: Одеська міська рада

Спуск для людей з інвалідністю. Фото: Одеська міська рада

Допомога військовим

Основні напрями діяльності центру охоплюють:

Соціальні послуги, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх сімей в різних аспектах їхнього життя.

Юридичний захист, який допоможе ветеранам у вирішенні юридичних питань та захисті їхніх прав.

Консультації та поради фахівців у таких сферах, як лікування, реабілітація, психологічна підтримка, працевлаштування, а також відкриття власного бізнесу.

Фронт-офіс "Ветеран Хаб" створений з метою полегшити перехід військових з воєнного на цивільне життя та надати їм необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, для учасників бойових дій (УБД) в Україні передбачені пільги та фінансова допомога. Вони можуть отримати грант від держави для старту або розвитку власної справи. Кошти можна отримати в межах програми єРобота.