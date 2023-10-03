В Одессе открыли "Ветеран Хаб"

Здание "Ветеран Хаба" в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе открыли фронт-офис "Ветеран Хаба". Он размещен на базе Центра предоставления административных услуг и создан для оказания помощи военным и их семьям в процессе адаптации по возвращению в гражданскую жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

В настоящее время в центре работают администраторы по предоставлению административных и социальных услуг. Позже прием также будут осуществлять представители пенсионного фонда.

"Мы открываем "Ветеран Хаб" в центре предоставления интегрированных социальных услуг. Наша цель — создать единый координационный центр для комфорта тех, кто защищал или продолжает защищать нашу страну от агрессора", — сказал городской голова Труханов.

Сервисный центр в хабе. Фото: Одесский городской совет

Спуск для людей с инвалидностью. Фото: Одесский городской совет

Помощь военным

Основные направления деятельности центра охватывают:

Социальные услуги, направленные на поддержку ветеранов и их семей в разных аспектах их жизни.

Юридическая защита, которая поможет ветеранам в решении юридических вопросов и защите их прав.

Консультации и советы специалистов в таких областях, как лечение, реабилитация, психологическая поддержка, трудоустройство, а также открытие собственного бизнеса.

Фронт-офис "Ветеран Хаб" создан с целью облегчить переход военных с военного на гражданскую жизнь и предоставить им необходимую помощь и поддержку.

Напомним, для участников боевых действий (УБД) в Украине предусмотрены льготы и финансовая помощь. Они могут получить грант от государства для старта или развития собственного дела. Средства можно получить в рамках программы єРобота.