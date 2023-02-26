ПФУ перерахував пенсії: хто отримує мінімум 4000

Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму
Наразі мінімальна пенсія в Україні складає майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.
Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.
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Доволі високу пенсію, від 3854 гривень, можуть отримати громадяни за вислугу років, зокрема військові. Наприклад, одесити, які пішли з військової служби на таку суму можуть розраховувати за таких умов:
- незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги:
- випадку досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.
Також розмір пенсії ще визначається від 50 до 70% відповідної суми від грошового забезпечення. Та коли військовослужбовець був звільнений за віком або станом здоровʼя, то розраховувати можна на виплату лише 55%.
Підкреслимо, розмір за вислугу років у військових дорівнює приблизно 3 854 гривень.Пенсії в Україні за видами призначених виплат розподіляються таким чином:
- за віком — 74,06%;
- інвалідності — 13,99%;
- за втратою годувальника — 5,96%
- за вислугу років — 5,35%;
- соціальні пенсії — 0,60%;
- довічне утримання суддів — 0,04%.
Ціни ростуть
Вартість продуктів на ринках й в супермаркетах стрімко зростає. За продукти та напої одесити почали платити більше. Втім, на купівлі одягу та взуття можна трохи зекономити. У січні 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в Україні на 1,4%, а по області — на 1,9%.
- Ціни на овочі та фрукти зросли найбільше, на 4,0% та 3,1% відповідно.
- Ціни на молоко, сир, яйця, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли на 2,7%.
- Ціни на рибу та продукти з риби зросли на 2,1%.
- Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 1,9%.
- Ціни на хліб та хлібопродукти зросли найменше, на 0,6%.
- Ціни на олію та жири знизились на 0,2%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, а саме на 2,1% для алкогольних напоїв та 1,7% для тютюнових виробів.