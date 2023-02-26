Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму arrow

Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму

26 лютого 2023 14:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
ПФУ перерахував пенсії: хто отримує мінімум 4000
Зміна стосується й військових
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім. 

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України. 

Читайте також:

Доволі високу пенсію, від 3854 гривень, можуть отримати громадяни за вислугу років, зокрема військові. Наприклад, одесити, які пішли з військової служби на таку суму можуть розраховувати за таких умов:

  •  незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги:
  •  випадку досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Також розмір пенсії ще визначається від 50 до 70% відповідної суми від грошового забезпечення. Та коли військовослужбовець був звільнений за віком або станом здоровʼя, то розраховувати можна на виплату лише 55%. 

Підкреслимо, розмір за вислугу років у військових дорівнює приблизно 3 854 гривень.Пенсії в Україні за видами призначених виплат розподіляються таким чином:

  •  за віком — 74,06%;
  • інвалідності — 13,99%; 
  •  за втратою годувальника — 5,96%
  • за вислугу років — 5,35%;
  • соціальні пенсії — 0,60%;
  • довічне утримання суддів — 0,04%.

Ціни ростуть

Вартість продуктів на ринках й в супермаркетах стрімко зростає. За продукти та напої одесити почали платити більше. Втім, на купівлі одягу та взуття можна трохи зекономити. У січні 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в Україні на 1,4%, а по області — на 1,9%.

  • Ціни на овочі та фрукти зросли найбільше, на 4,0% та 3,1% відповідно.
  • Ціни на молоко, сир, яйця, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли на 2,7%.
  • Ціни на рибу та продукти з риби зросли на 2,1%.
  • Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 1,9%.
  • Ціни на хліб та хлібопродукти зросли найменше, на 0,6%.
  • Ціни на олію та жири знизились на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, а саме на 2,1% для алкогольних напоїв та 1,7% для тютюнових виробів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:24 Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України

15:20 Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС

15:12 Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли

Новина з фото

14:52 ​​​​​​​У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі

14:50 В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:42 ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах

14:32 Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Новина з фото

14:19 Китай хоче повернути собі Сибір і Далекий Схід: що вже зробила влада

14:14 Обмеження зняті: ситуація зі світлом в Одесі найближчу добу змінюватиметься

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 15:24

Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України

None 26 Лютий 15:05

Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС

None 26 Лютий 15:12

Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли

None 26 Лютий 14:48

​​​​​​​У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB