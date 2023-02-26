ПФУ перечислил пенсии: кто получает минимум 4000

Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму
В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.
Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
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Довольно высокую пенсию, от 3854 гривен, могут получить граждане за выслугу лет, в том числе военные. Например, одесситы, ушедшие с военной службы на такую сумму могут рассчитывать при следующих условиях:
- независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги:
- случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.
Также размер пенсии еще определяется от 50 до 70% соответствующей суммы от денежного довольствия. Но когда военнослужащий был уволен по возрасту или состоянию здоровья, то рассчитывать можно на выплату только 55%.
Подчеркнем, размер за выслугу лет у военных равняется примерно 3 854 гривен. Пенсии в Украине по видам назначенных выплат распределяются следующим образом:
- по возрасту - 74,06%;
- инвалидности - 13,99%;
- по потере кормильца - 5,96%
- за выслугу лет - 5,35%;
- социальные пенсии - 0,60%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Цены растут
Стоимость продуктов на рынках и супермаркетах стремительно растет. За продукты и напитки одесситы стали платить больше. Впрочем, на покупке одежды и обуви можно немного сэкономить. В январе 2023 цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в Украине на 1,4%, а по области — на 1,9%.
- Цены на овощи и фрукты выросли больше, на 4,0% и 3,1% соответственно.
- Цены на молоко, творог, яйца, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 2,7%.
- Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,1%.
- Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,9%.
- Цены на хлеб и хлебопродукты выросли меньше, на 0,6%.
- Цены на растительное масло и жиры снизились на 0,2%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, а именно на 2,1% для алкогольных напитков и на 1,7% для табачных изделий.