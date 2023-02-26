ПФУ перечислил пенсии: кто получает минимум 4000

Изменение касается и военных

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Довольно высокую пенсию, от 3854 гривен, могут получить граждане за выслугу лет, в том числе военные. Например, одесситы, ушедшие с военной службы на такую сумму могут рассчитывать при следующих условиях:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги:

случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Также размер пенсии еще определяется от 50 до 70% соответствующей суммы от денежного довольствия. Но когда военнослужащий был уволен по возрасту или состоянию здоровья, то рассчитывать можно на выплату только 55%.

Подчеркнем, размер за выслугу лет у военных равняется примерно 3 854 гривен. Пенсии в Украине по видам назначенных выплат распределяются следующим образом:

по возрасту - 74,06%;

инвалидности - 13,99%;

по потере кормильца - 5,96%

за выслугу лет - 5,35%;

социальные пенсии - 0,60%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Цены растут

Стоимость продуктов на рынках и супермаркетах стремительно растет. За продукты и напитки одесситы стали платить больше. Впрочем, на покупке одежды и обуви можно немного сэкономить. В январе 2023 цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в Украине на 1,4%, а по области — на 1,9%.

Цены на овощи и фрукты выросли больше, на 4,0% и 3,1% соответственно.

Цены на молоко, творог, яйца, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 2,7%.

Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,1%.

Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,9%.

Цены на хлеб и хлебопродукты выросли меньше, на 0,6%.

Цены на растительное масло и жиры снизились на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%, а именно на 2,1% для алкогольных напитков и на 1,7% для табачных изделий.