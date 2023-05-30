Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мінлива хмарність та вітер: якою буде погода в Одесі сьогодні arrow

Мінлива хмарність та вітер: якою буде погода в Одесі сьогодні

30 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Детальний прогноз погоди в Одесі 30 травня
Одесити біля міського фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

30 травня синоптики прогнозують в Одесі мінливу хмарність. В області можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 76%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в  Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB