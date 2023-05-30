Детальний прогноз погоди в Одесі 30 травня

Мінлива хмарність та вітер: якою буде погода в Одесі сьогодні
30 травня 2023 06:30
Одесити біля міського фонтану. Фото: Новини.LIVE
30 травня синоптики прогнозують в Одесі мінливу хмарність. В області можливий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 76%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.