Подробный прогноз погоды в Одессе 30 мая.

Одесситы возле городского фонтана. Фото: Новини.LIVE

30 мая синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. В области возможен кратковременный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 76%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха будет составлять +22…+26 градусов.