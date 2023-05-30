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Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе сегодня

30 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Подробный прогноз погоды в Одессе 30 мая.
Одесситы возле городского фонтана. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

30 мая синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. В области возможен кратковременный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 76%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха будет составлять +22…+26 градусов.

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