Подробный прогноз погоды в Одессе 30 мая.

Переменная облачность и ветер: какой будет погода в Одессе сегодня
30 мая 2023 06:30
Одесситы возле городского фонтана. Фото: Новини.LIVE
30 мая синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. В области возможен кратковременный дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 76%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха будет составлять +22…+26 градусов.