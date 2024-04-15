Мінна небезпека — через вибух на Миколаївщині постраждали підлітки
У селі Миколаївського району двоє підлітків знайшли нездетонований боєприпас. Через їхні маніпуляції стався вибух, в результаті чого обидва підлітки отримали травми.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.
Подробиці інциденту
У селі Квітневе, що знаходиться на території Первомайської ОТГ, 19-річний хлопець та 17-річна дівчина знайшли боєприпас. Ймовірно, вони його торкались та в результаті цього стався вибух.
Стан постраждалих
Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. Наразі за їхні життя борються лікарі.
Дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету
Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому у разі виявлення боєприпасу необхідно:
- зупинитись, нічого не чіпати;
- запам’ятати місце виявлення предмета;
- попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;
- відійти тим самим маршрутом самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знахідки;
- зателефонувати за номером 101 або 102.
Нагадаємо, що в Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, підірвався на ній.
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