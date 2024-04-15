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Мінна небезпека — через вибух на Миколаївщині постраждали підлітки

15 квітня 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мінна небезпека — через вибух на Миколаївщині постраждали підлітки
Оголошення мінної небезпеки. Фото: Clodagh Kilcoyne/Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У селі Миколаївського району двоє підлітків знайшли нездетонований боєприпас. Через їхні маніпуляції стався вибух, в результаті чого обидва підлітки отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області

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Подробиці інциденту 

У селі Квітневе, що знаходиться на території Первомайської ОТГ, 19-річний хлопець та 17-річна дівчина знайшли боєприпас. Ймовірно, вони його торкались та в результаті цього стався вибух. 

Стан постраждалих 

Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. Наразі за їхні життя борються лікарі.

Дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету

Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому у разі виявлення боєприпасу необхідно:
 

  • зупинитись, нічого не чіпати;
  • запам’ятати місце виявлення предмета; 
  • попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;
  • відійти тим самим маршрутом самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знахідки;
  • зателефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, що в Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, підірвався на ній.

Одеса
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вибух
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Миколаївська область
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