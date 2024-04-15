Мінна небезпека — через вибух на Миколаївщині постраждали підлітки

Оголошення мінної небезпеки. Фото: Clodagh Kilcoyne/Reuters

У селі Миколаївського району двоє підлітків знайшли нездетонований боєприпас. Через їхні маніпуляції стався вибух, в результаті чого обидва підлітки отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

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Подробиці інциденту

У селі Квітневе, що знаходиться на території Первомайської ОТГ, 19-річний хлопець та 17-річна дівчина знайшли боєприпас. Ймовірно, вони його торкались та в результаті цього стався вибух.

Стан постраждалих

Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. Наразі за їхні життя борються лікарі.

Дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету

Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому у разі виявлення боєприпасу необхідно:



зупинитись, нічого не чіпати;

запам’ятати місце виявлення предмета;

попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;

відійти тим самим маршрутом самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знахідки;

зателефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, що в Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, підірвався на ній.