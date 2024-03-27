На Миколаївщині чоловік підійшов близько до води та підірвався на міні — подробиці

Табличка "Небезпечно міни!" на пляжі. Фото: Держприкордонслужба України

В Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, підірвався на ній.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Деталі справи

Встановили, що чоловік вийшов на узбережжя Дніпро-Бузького лиману, проігнорувавши попереджувальні знаки про високу мінну загрозу та активність на цьому напрямку ворожих БпЛА.

За попередніми даними чоловік не помітив міну та підірвався. Від отриманих травм він помер на місці.

Мінна небезпека

Зазначимо, що у Чорному морі є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Також цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду.

"В прибережній зоні слід бути обережними: не наближатися до урізу води, звертати увагу на попереджувальні знаки, дотримуватися встановлених обмежень та заборон", — йдеться в повідомленні Сил оборони.

У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що до берегів Чорного моря на Одещині прибило ворожий боєприпас. На місце одразу прибули фахівці та успішно знищили міну.

Також ми писали, що Росія не припиняє мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн.