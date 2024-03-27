В Николаевской области мужчина подошел близко к воде и взорвался на мине — подробности

Табличка "Опасно мины!" на пляже. Фото: Госпогранслужба Украины

В Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, подорвался на ней.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Установили, что мужчина вышел на побережье Днепро-Бугского лимана, проигнорировав предупреждающие знаки о высокой минной угрозе и активности в этом направлении враждебных БПЛА.

По предварительным данным, мужчина не заметил мину и взорвался. От полученных травм он скончался на месте.

Минная опасность

Отметим, что в Черном море высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Также вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

"В прибрежной зоне следует быть осторожными: не приближаться к урезу воды, обращать внимание на предупреждающие знаки, соблюдать установленные ограничения и запреты" , — говорится в сообщении Сил обороны.

При обнаружении морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что к берегам Черного моря в Одесской области прибил вражеский боеприпас. На место сразу прибыли специалисты и успешно уничтожили мину.

Также мы писали, что Россия не прекращает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.