Минная опасность — из-за взрыва в Николаевской области пострадали подростки

Объявление минной опасности. Фото: Clodagh Kilcoyne/Reuters

В селе Николаевского района двое подростков обнаружили недетонированный боеприпас. Из-за их манипуляций произошел взрыв, в результате чего оба подростка получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

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Подробности инцидента

В селе Квитневое, что находится на территории Первомайской ОТГ, 19-летний парень и 17-летняя девушка обнаружили боеприпас. Вероятно, они его касались и в результате произошел взрыв.

Состояние пострадавших

Парень и девушка находятся в медицинских учреждениях. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Действия при обнаружении взрывоопасного предмета

Стоит отметить, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне активных боевых действий. Поэтому в случае обнаружения боеприпаса необходимо:

остановиться, ничего не трогать;

запомнить место обнаружения предмета;

предупредить об обнаруженном предмете рядом лиц;

отойти по тому же маршруту самому и увести людей рядом подальше (не менее 100 м) от находки;

позвонить по номеру 101 или 102.

Напомним, что в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, подорвался на ней.