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Минная опасность — из-за взрыва в Николаевской области пострадали подростки

15 апреля 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Минная опасность — из-за взрыва в Николаевской области пострадали подростки
Объявление минной опасности. Фото: Clodagh Kilcoyne/Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В селе Николаевского района двое подростков обнаружили недетонированный боеприпас. Из-за их манипуляций произошел взрыв, в результате чего оба подростка получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

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Подробности инцидента

В селе Квитневое, что находится на территории Первомайской ОТГ, 19-летний парень и 17-летняя девушка обнаружили боеприпас. Вероятно, они его касались и в результате произошел взрыв.

Состояние пострадавших

Парень и девушка находятся в медицинских учреждениях. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Действия при обнаружении взрывоопасного предмета

Стоит отметить, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне активных боевых действий. Поэтому в случае обнаружения боеприпаса необходимо:

  • остановиться, ничего не трогать;
  • запомнить место обнаружения предмета;
  • предупредить об обнаруженном предмете рядом лиц;
  • отойти по тому же маршруту самому и увести людей рядом подальше (не менее 100 м) от находки;
  • позвонить по номеру 101 или 102.

Напомним, что в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, подорвался на ней.

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