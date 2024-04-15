Минная опасность — из-за взрыва в Николаевской области пострадали подростки
В селе Николаевского района двое подростков обнаружили недетонированный боеприпас. Из-за их манипуляций произошел взрыв, в результате чего оба подростка получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Подробности инцидента
В селе Квитневое, что находится на территории Первомайской ОТГ, 19-летний парень и 17-летняя девушка обнаружили боеприпас. Вероятно, они его касались и в результате произошел взрыв.
Состояние пострадавших
Парень и девушка находятся в медицинских учреждениях. Сейчас за их жизнь борются врачи.
Действия при обнаружении взрывоопасного предмета
Стоит отметить, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне активных боевых действий. Поэтому в случае обнаружения боеприпаса необходимо:
- остановиться, ничего не трогать;
- запомнить место обнаружения предмета;
- предупредить об обнаруженном предмете рядом лиц;
- отойти по тому же маршруту самому и увести людей рядом подальше (не менее 100 м) от находки;
- позвонить по номеру 101 или 102.
Напомним, что в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, подорвался на ней.
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