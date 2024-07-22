Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти показали, як нищать позиції ворога: відео

Морпіхи продемонстрували свою роботу. Фото: скриншот

Миколаївські морпіхи з 36-ї окремої бригади морської піхоти, які отримали прізвисько "Сови", успішно продовжують знищувати ворога. Так, піхота, автотранспорт і міномети росіян опинились під смертельним вогнем українських бійців.

Відео роботи опублікувала пресслужба бригади.

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Завдяки безпілотним системам з тепловізійними камерами морпіхи змогли виявити та знищити противника. Прицільними пострілами захисники влучили у військову автівку та по позиціях окупантів, хоча ті намагались сховатись від наших бійців у кущах.

36 ОБрМП — що відомо

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського була створена у 2015 році з підрозділів, що були виведені з окупованого Криму. З моменту свого формування бригада брала участь у війні на Донбасі, а з лютого 2022 року — в обороні України від повномасштабного вторгнення Росії.

Більше про втрати окупантів

Ми писали, що бійці Третьої штурмової бригади перетворили на металобрухт російську техніку на Харківщині. Серед знищеного озброєння — танки, гармата, гаубиця та склад боєприпасів. Загалом 12 цілей.

Також ми повідомляли, що воїни 126-ї окремої бригади територіальної оборони (ТрО) Одеси показали, як нищать російських загарбників.