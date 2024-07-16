Воїни ТрО Одеси продемонстрували бойову роботі по ворогу на півдні України: відео

Робота бійців ТрО Одеси. Фото: скриншот

Воїни 126-ї окремої бригади територіальної оборони (ТрО) Одеси, що входять до складу корпусу морської піхоти ВМС ЗС України, героїчно протистоять російським окупантам. Так, на Херсонському напрямку, захисники кожного дня нищать російських загарбників.

Відо роботи воїнів опублікували у пресслужбі ВМС ЗС України.

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Бійці одного з мінометних підрозділів бригади щодня нищать ворога та підтримують вогнем своїх побратимів, які виконують завдання на лівому березі Дніпра. Їхня робота потребує високої точності й ретельної підготовки. Перед кожним пострілом воїни ретельно облаштовують позиції в умовах складного маскування, адже російські окупанти постійно намагаються їх виявити.

Попри втому, складні умови служби та постійний спротив ворога, мінометники виконують свої завдання з великою відданістю та старанністю. Їхня непохитність і професіоналізм є надійною опорою для всіх захисників на Херсонщині.

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Ми писали, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

Водночас російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.