Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Захист неба на півдні України — у ВМС показали, як воїни Одеси нищать ворога arrow

Захист неба на півдні України — у ВМС показали, як воїни Одеси нищать ворога

16 липня 2024 14:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Воїни ТрО Одеси продемонстрували бойову роботі по ворогу на півдні України: відео
Робота бійців ТрО Одеси. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Воїни 126-ї окремої бригади територіальної оборони (ТрО) Одеси, що входять до складу корпусу морської піхоти ВМС ЗС України, героїчно протистоять російським окупантам. Так, на Херсонському напрямку, захисники кожного дня нищать  російських загарбників.

Відо роботи воїнів опублікували у пресслужбі ВМС ЗС України.

Читайте також:

Складна робота одеських бійців

Бійці одного з мінометних підрозділів бригади щодня нищать ворога та підтримують вогнем своїх побратимів, які виконують завдання на лівому березі Дніпра. Їхня робота потребує високої точності й ретельної підготовки. Перед кожним пострілом воїни ретельно облаштовують позиції в умовах складного маскування, адже російські окупанти постійно намагаються їх виявити. 

Попри втому, складні умови служби та постійний спротив ворога, мінометники виконують свої завдання з великою відданістю та старанністю. Їхня непохитність і професіоналізм є надійною опорою для всіх захисників на Херсонщині.

Більше про ситуацію на південному напрямку

Ми писали, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

Водночас російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту.  

Одеса війна російські війська ЗСУ українці ВМС Херсон Херсонська область деокупація України територіальна оборона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня