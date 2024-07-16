Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Защита неба на юге Украины — в ВМС показали, как воины Одессы уничтожают врага arrow

Защита неба на юге Украины — в ВМС показали, как воины Одессы уничтожают врага

16 июля 2024 14:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Воины ТрО Одессы продемонстрировали боевую работа по врагу на юге Украины: видео
Работа бойцов ТРО Одессы. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Воины 126-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) Одессы, входящие в состав корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины, героически противостоят российским оккупантам. Так, на Херсонском направлении защитники каждый день уничтожают российских захватчиков.

От работы воинов опубликовали в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Читайте также:

Сложная работа одесских бойцов

Бойцы одного из минометных подразделений бригады ежедневно уничтожают врага и поддерживают огнем своих собратьев, выполняющих задания на левом берегу Днепра. Их работа требует высокой точности и тщательной подготовки. Перед каждым выстрелом воины тщательно обустраивают позиции в условиях сложной маскировки, ведь российские оккупанты постоянно пытаются их обнаружить.

Несмотря на усталость, сложные условия службы и постоянное сопротивление врага минометчики выполняют свои задачи с большой преданностью и усердием. Их стойкость и профессионализм является надежной опорой для всех защитников Херсонщины.

Больше о ситуации на южном направлении

Мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига на Херсонщине. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

В то же время российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Одесса война российские войска ВСУ украинцы ВМС Херсон Херсонская область деоккупация Украины территориальная оборона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля