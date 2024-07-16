Воины ТрО Одессы продемонстрировали боевую работа по врагу на юге Украины: видео

Работа бойцов ТРО Одессы. Фото: скриншот

Воины 126-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) Одессы, входящие в состав корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины, героически противостоят российским оккупантам. Так, на Херсонском направлении защитники каждый день уничтожают российских захватчиков.

От работы воинов опубликовали в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Читайте также:

Сложная работа одесских бойцов

Бойцы одного из минометных подразделений бригады ежедневно уничтожают врага и поддерживают огнем своих собратьев, выполняющих задания на левом берегу Днепра. Их работа требует высокой точности и тщательной подготовки. Перед каждым выстрелом воины тщательно обустраивают позиции в условиях сложной маскировки, ведь российские оккупанты постоянно пытаются их обнаружить.

Несмотря на усталость, сложные условия службы и постоянное сопротивление врага минометчики выполняют свои задачи с большой преданностью и усердием. Их стойкость и профессионализм является надежной опорой для всех защитников Херсонщины.

Больше о ситуации на южном направлении

Мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига на Херсонщине. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

В то же время российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.