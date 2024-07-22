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Минус техника и живая сила россиян — николаевские морпехи показали последствия успешных ударов

22 июля 2024 18:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты показали, как уничтожают позиции врага: видео
Морпехи продемонстрировали свою работу. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты, получившие прозвище "Совы", успешно продолжают уничтожать врага. Так, пехота, автотранспорт и минометы россиян оказались под смертельным огнем украинских бойцов.

Видео работы опубликовала пресс-служба бригады.

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Благодаря беспилотным системам с тепловизионными камерами морпехи смогли обнаружить и уничтожить противника. Прицельными выстрелами защитники попали в военный автомобиль и по позициям окупантов, хотя те пытались скрыться от наших бойцов в кустах.

36 ОБрМП — что известно

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского была создана в 2015 году из подразделений, выведенных из оккупированного Крыма. С момента своего формирования бригада участвовала в войне на Донбассе, а с февраля 2022 г. — в обороне Украины от полномасштабного вторжения России.

Больше о потерях оккупантов

Мы писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады превратили в металлолом российскую технику в Харьковской области. Среди уничтоженного вооружения — танки, пушка, гаубица и склад боеприпасов. В общей сложности 12 целей.

Также мы сообщали, что воины 126-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) Одессы показали, как уничтожают российских захватчиков.

Одесса война ВМС Николаев Николаевская область оккупанты Новости Одессы потери оккупантов

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