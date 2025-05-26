Мінування ТЦК - мешканка одещини рятувала родича від мобілізації

Поліцейська слухає повідомлення про вибухівку. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини повідомила про підготовку теракту в будівлі місцевого ТЦК, аби перешкодити мобілізації свого родича. Жінку швидко розшукали, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До відділення поліції Білгород-Дністровського району зателефонувала жінка та повідомила про підготовку вибуху у місцевому терцентрі комплектування та соціальної підтримки. За вказаною адресою негайно прибули правоохоронці, які обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. В результаті перевірки небезпечних предметів виявлено не було. Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, встановили того ж дня. Нею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізації родича.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомленні про підготовку вибуху). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого судили за дезертирство. А також про підпал будівлі ТЦК.