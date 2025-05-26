Минирование ТЦК – жительница одещины спасала родственника от мобилизации

Полицейская слушает сообщение о взрывчатке. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одесской области сообщила о подготовке теракта в здании местного ТЦК, чтобы помешать мобилизации своего родственника. Женщину быстро разыскали, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В отделение полиции Белгород-Днестровского района позвонила женщина и сообщила о подготовке взрыва в местном терцентре комплектования и социальной поддержки. По указанному адресу немедленно прибыли правоохранители, которые обследовали здание и прилегающую к нему территорию. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было. Гражданку, которая предоставила ложное сообщение, установили в тот же день. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной громады. Как выяснили следователи, таким образом женщина пыталась не допустить мобилизации родственника.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщении о подготовке взрыва). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого судили за дезертирство. А также о поджоге здания ТЦК.