Миру та перемоги — чого чекають одесити від 2024 року
Від нового року людям властиво очікувати якоїсь магії, коли можна почати все "з чистого листа". Одна наша країна майже 2 роки знаходиться у війни, тож мрії та бажання одеситів у звʼязку з цим дещо змінилися.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, чого саме очікують від 2024 року одесити.
Чого чекають містяни від 2024 року
Одесити, у більшості своїй, схожі за бажаннями. Найбільше чого хочуть містяни — це миру та спокійного життя.
"Я чекаю миру, спокою і все в принципі. Хочеться, щоб у нас все було добре", — сказала Яна.
Майже дослівно її підтримав містянин Юрій, який очікує покращення життя після закінчення війни.
"Я сподіваюся, що життя стане краще, що закінчиться війна і ми нарешті видихнемо. Будемо рухатися вперед, у краще майбутнє", — наголосив Юрій.
Одесити чекають на перемогу
А от більшість людей все ж на перше місце винесли саме перемогу. Адже поки її не буде, важко назвати життя хорошим.
"Звичайно, що чекаємо усі миру. Миру через перемогу — і тільки так", — вважає Світлана Григорівна.
Підтримала її у цьому й Діана. Дівчина зазначила, що потрібно цінувати кожну мить життя та завжди чекати кращого.
"Мабуть, чекаю того, що й усі — перемоги нашої. Хочу, щоб всі буди здорові та щасливі і просто займалися тим, чим хочуть, бо життя коротке", — сказала Діана.
Такої ж думки й одеситка Марина, якій для повного життєвого щастя не вистачає лише перемоги України.
"Я сподіваюся, що війни закінчиться. Це єдине, адже все інше у мене все добре", — підсумувала Марина.
Нагадаємо, мешканці Одеси активно поділилися своїми найтеплішими бажаннями. Як і минулого року, у кожного з них є одне спільне бажання — Перемоги та миру. Новини.LIVE зібрали вітання одеситів з Новим роком.
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