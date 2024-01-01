Миру та перемоги — чого чекають одесити від 2024 року

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Від нового року людям властиво очікувати якоїсь магії, коли можна почати все "з чистого листа". Одна наша країна майже 2 роки знаходиться у війни, тож мрії та бажання одеситів у звʼязку з цим дещо змінилися.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, чого саме очікують від 2024 року одесити.

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Одесити, у більшості своїй, схожі за бажаннями. Найбільше чого хочуть містяни — це миру та спокійного життя.

"Я чекаю миру, спокою і все в принципі. Хочеться, щоб у нас все було добре", — сказала Яна.

Одеситка Яна. Фото: Новини.LIVE

Майже дослівно її підтримав містянин Юрій, який очікує покращення життя після закінчення війни.

"Я сподіваюся, що життя стане краще, що закінчиться війна і ми нарешті видихнемо. Будемо рухатися вперед, у краще майбутнє", — наголосив Юрій.

Одесит Юрій. Фото: Новини.LIVE

Одесити чекають на перемогу

А от більшість людей все ж на перше місце винесли саме перемогу. Адже поки її не буде, важко назвати життя хорошим.

"Звичайно, що чекаємо усі миру. Миру через перемогу — і тільки так", — вважає Світлана Григорівна.

Містянка Світлана Григорівна. Фото: Новини.LIVE

Підтримала її у цьому й Діана. Дівчина зазначила, що потрібно цінувати кожну мить життя та завжди чекати кращого.

"Мабуть, чекаю того, що й усі — перемоги нашої. Хочу, щоб всі буди здорові та щасливі і просто займалися тим, чим хочуть, бо життя коротке", — сказала Діана.

Одеситка Діана. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й одеситка Марина, якій для повного життєвого щастя не вистачає лише перемоги України.

"Я сподіваюся, що війни закінчиться. Це єдине, адже все інше у мене все добре", — підсумувала Марина.

Містянка Марина. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, мешканці Одеси активно поділилися своїми найтеплішими бажаннями. Як і минулого року, у кожного з них є одне спільне бажання — Перемоги та миру. Новини.LIVE зібрали вітання одеситів з Новим роком.