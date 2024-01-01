Мира и победы — чего ждут одесситы с 2024 года
С нового года людям свойственно ожидать какой-то магии, когда можно начать все "с чистого листа". Одна наша страна почти 2 года находится в войне, поэтому мечты и желания одесситов в связи с этим несколько изменились.
Журналисты Новини.LIVE узнали, чего именно ожидают с 2024 года одесситы.
Чего ждут горожане с 2024 года
Одесситы, в большинстве своем, схожи по желаниям. Больше всего хотят горожане — это мира и спокойной жизни.
"Я жду мира, покоя и все в принципе. Хочется, чтобы у нас все было хорошо", — сказала Яна.
Почти дословно ее поддержал горожан Юрий, ожидающий улучшения жизни после окончания войны.
"Я надеюсь, что жизнь станет лучше, чем закончится война и мы наконец выдохнем. Будем двигаться вперед, в лучшее будущее", — подчеркнул Юрий.
Одесситы ждут победы
А вот большинство людей все же во главу угла вынесли именно победу. Ведь пока ее не будет, трудно назвать жизнь хорошей.
"Конечно, что ждем все мира. Мира из-за победы — и только так", — считает Светлана Григорьевна.
Поддержала ее в этом и Диана. Девушка отметила, что нужно ценить каждый миг жизни и всегда ждать лучшего.
"Видимо, жду того, что и все — победы нашей. Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы и просто занимались тем, чем хотят, потому что жизнь коротка", — сказала Диана.
Такого же мнения и одесситка Марина, которой для полного жизненного счастья не хватает победы Украины.
"Я надеюсь, что войны закончится. Это единственное, ведь все остальное у меня все хорошо", — подытожила Марина.
Напомним, жители Одессы активно поделились своими самыми теплыми желаниями. Как и в прошлом году, каждый из них имеет одно общее желание — Победы и мира. Новини.LIVE собрали поздравления одесситов с Новым годом.
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