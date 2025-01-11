В Одесі на онлайн-аукціон виставлено земельну ділянку

Шмат землі, який планують продати в Одесі на аукціоні. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі виставили на продаж вільну земельну ділянку комунальної власності площею 1,0910 га. Подати пропозицію можна буде з 14 січня до 10 лютого 2025 року, а сам аукціон відбудеться 11 лютого.

Про це у суботу, 11 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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В Одесі продають землю

Відомо, що на торги виставлено комунальну ділянку несільськогосподарського призначення, розташовану за координатами 46°29'01.1"N 30°39'22.7"E. Зазначимо, що вона розташована біля станції Одеса — Застава-1.

Такий вигляд має ділянка, яку продають в Одесі. Фото: zakupivli.pro

На ділянці, яку продають, влаштували звалище. Фото: zakupivli.pro

Загальна площа ділянки становить 1,0910 га, кадастровий номер — 5110137300:14:004:0002. Стартова ціна лота — 4 879 000 гривень. Детальну інформацію про умови участі в аукціоні можна знайти за посиланням.

Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Більше про земельні аукціони в Одесі

Зазначимо, Одеса впровадила практику продажу комунальних земель через електронні аукціони Prozorro. Це забезпечує прозорість процесу та конкурентні умови для всіх учасників. Онлайн-формат дає можливість брати участь у торгах, маючи лише доступ до Інтернету, що особливо зручно для інвесторів.

Земельні аукціони сприяють розвитку промислових і комерційних територій міста, адже залучають увагу до ділянок, які раніше не використовувалися. Інвентаризацію таких територій проводить Департамент земельних ресурсів.

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