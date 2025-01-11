В Одессе на онлайн-аукцион выставлен земельный участок

Кусок земли, который планируют продать в Одессе на аукционе. Фото: скриншот с google.maps

В Одессе выставили на продажу свободный земельный участок коммунальной собственности площадью 1,0910 га. Подать предложение можно будет с 14 января до 10 февраля 2025 года, а сам аукцион состоится 11 февраля.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе продают землю

Известно, что на торги выставлен коммунальный участок несельскохозяйственного назначения, расположенный по координатам 46°29'01.1"N 30°39'22.7"E. Отметим, что она находится возле станции Одесса — Застава-1.

Такой вид имеет участок, который продают в Одессе. Фото: zakupivli.pro

На участке, который продают, устроили свалку. Фото: zakupivli.pro

Общая площадь участка составляет 1,0910 га, кадастровый номер — 5110137300:14:004:0002. Стартовая цена лота — 4 879 000 гривен. Подробную информацию об условиях участия в аукционе можно найти по ссылке.

Участок, который продают в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Больше о земельных аукционах в Одессе

Отметим, Одесса внедрила практику продажи коммунальных земель через электронные аукционы Prozorro. Это обеспечивает прозрачность процесса и конкурентные условия для всех участников. Онлайн-формат дает возможность участвовать в торгах, имея лишь доступ к Интернету, что особенно удобно для инвесторов.

Земельные аукционы способствуют развитию промышленных и коммерческих территорий города, ведь привлекают внимание к участкам, которые ранее не использовались. Инвентаризацию таких территорий проводит Департамент земельных ресурсов.

Напомним, мы писали, какие квартиры в Украине невозможно продать без проблем. Также сообщали, какие цены на квартиры в Одессе в январе.