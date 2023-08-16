Місто на Одещині залишиться без води: повний перелік відключень

Людина миє фрукти. Фото: google

Сьогодні, 15 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Де не буде води в Одесі та області

Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Стуса 2 б, 3 усі будинки;

вул. Інглезі, усі будинки;

вул. Академіка Корольова, усі будинки;

пров. Валіховський, усі будинки;

вул. Пастера, усі будинки;

вул. Дальницька, 53, 53/1 – 53/6, усі будинки;

село Сичавка, усі будинки;

місто Південний, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їх оплату. Детальніше про житлові субсидії в Україні та які зміни очікуються для українців восени читайте в матеріалі.