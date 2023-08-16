Місто на Одещині залишиться без води: повний перелік відключень
Сьогодні, 15 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі та області
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Стуса 2 б, 3 усі будинки;
- вул. Інглезі, усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, усі будинки;
- пров. Валіховський, усі будинки;
- вул. Пастера, усі будинки;
- вул. Дальницька, 53, 53/1 – 53/6, усі будинки;
- село Сичавка, усі будинки;
- місто Південний, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
В Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їх оплату. Детальніше про житлові субсидії в Україні та які зміни очікуються для українців восени читайте в матеріалі.