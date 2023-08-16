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Місто на Одещині залишиться без води: повний перелік відключень

16 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Місто на Одещині залишиться без води: повний перелік відключень
Людина миє фрукти. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 15 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • вул. Стуса 2 б, 3 усі будинки;
  • вул. Інглезі, усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова, усі будинки;
  • пров. Валіховський, усі будинки;
  • вул. Пастера, усі будинки;
  • вул. Дальницька, 53, 53/1 – 53/6, усі будинки;
  • село Сичавка, усі будинки;
  • місто Південний, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

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