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Город в Одесской области останется без воды: полный перечень отключений

16 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Город в Одесской области останется без воды: полный перечень отключений
Человек моет фрукты. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 15 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • ул. Стуса 2 б, 3 все дома;
  • ул. Инглези, все дома;
  • ул. Академика Королева, все дома;
  • пров. Валиховский, все дома;
  • ул. Пастера, все дома;
  • ул. Дальницкая, 53, 53/1 – 53/6, все дома;
  • село Сычавка, все дома;
  • город Южный, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

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