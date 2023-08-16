Город в Одесской области останется без воды: полный перечень отключений
Сегодня, 15 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе и области
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Стуса 2 б, 3 все дома;
- ул. Инглези, все дома;
- ул. Академика Королева, все дома;
- пров. Валиховский, все дома;
- ул. Пастера, все дома;
- ул. Дальницкая, 53, 53/1 – 53/6, все дома;
- село Сычавка, все дома;
- город Южный, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 21:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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