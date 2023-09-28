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Місця вистачить не всім: на скількох громадян розраховані укриття в Одесі

28 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Місця вистачить не всім: на скількох громадян розраховані укриття в Одесі
Брифінг щодо захисних споруд в Одесі. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі діють 353 захисних споруди різного типу та форми власності, з яких 85 належать комунальним організаціям. На останні три місяці місцева влада їх місткість збільшилась утричі.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів начальник управління з питань цивільного захисту департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Володимир Харіщак.

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"Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей", — розповів посадовець.

Володимир Харіщак також підкреслив, що важливим завданням є забезпечення укриттями навчальні заклади. Наразі, у 110 навчальних установах вже працюють укриття, тоді як у 57 закладах тривають ремонтні роботи. Проте більшість освітніх закладів обладнані лише базовими формами укриття.

"В цьому році на ремонти сховищ у закладах освіти виділено понад 325 мільйонів гривень з міського бюджету у цьому році. Ще 40 мільйонів на облаштування укриттів у комунальних спорудах", — розповів начальник управління з питань цивільного захисту департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Побачити повний перелік сховищ в Одесі можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, в Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість з них це найпростіші захисні споруди, 923 — це профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

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