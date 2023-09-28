Места хватит не всем: на скольких граждан рассчитаны укрытия в Одессе

Брифинг по защитным сооружениям в Одессе. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одессе действуют 353 защитных сооружения разного типа и формы собственности, из которых 85 принадлежат коммунальным организациям. На последние три месяца местные власти их емкость увеличились втрое.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал начальник управления по гражданской защите департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Владимир Харищак.

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"В общей сложности в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 в коммунальной собственности. За последние три месяца мы смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут спрятаться 460 тысяч человек", — рассказал чиновник.

Владимир Харищак также подчеркнул, что важной задачей является обеспечение укрытиями учебных заведений. В 110 учебных заведениях уже работают укрытия, в то время как в 57 заведениях продолжаются ремонтные работы. Однако большинство образовательных учреждений оборудованы только базовыми формами укрытия.

"В этом году на ремонты хранилищ в учебных заведениях выделено более 325 миллионов гривен из городского бюджета в этом году. Еще 40 миллионов на обустройство укрытий в коммунальных сооружениях", — рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Увидеть полный список хранилищ в Одессе можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, в Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них это простейшие защитные сооружения, 923 — это профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия .