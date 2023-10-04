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Місцями можливі хмари: якою буде погода в Одесі сьогодні

4 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 жовтня
Люди гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно ясна погода, проте під вечір на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно ясна погода. 
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 2-8 м/с. 
  • Температура вночі 15-19 °С, вдень 17-22 °С. 
  • Температура морської води 18-19 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 65%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Вітер південно-західний, 2-11 м/с. 
  • Температура вночі 9-14 °С, вдень 19-23 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі. 

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