Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 жовтня

Люди гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно ясна погода, проте під вечір на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно ясна погода.

Без опадів.

Вітер західний, 2-8 м/с.

Температура вночі 15-19 °С, вдень 17-22 °С.

Температура морської води 18-19 °С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 65%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 2-11 м/с.

Температура вночі 9-14 °С, вдень 19-23 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.