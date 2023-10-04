Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 жовтня

Місцями можливі хмари: якою буде погода в Одесі сьогодні
4 жовтня 2023 06:30
Люди гуляють у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі зберігатиметься переважно ясна погода, проте під вечір на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Переважно ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер західний, 2-8 м/с.
- Температура вночі 15-19 °С, вдень 17-22 °С.
- Температура морської води 18-19 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 65%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Вітер південно-західний, 2-11 м/с.
- Температура вночі 9-14 °С, вдень 19-23 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У середу, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.