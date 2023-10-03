Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 жовтня

Ясно та без опадів: якою буде погода в Одесі сьогодні
3 жовтня 2023 06:30
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі зберігатиметься тепла, ясна погода. Місцями можливі пориви вітру 10 м/с., без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер північний, 3-10 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 17-20°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
- Вологість — 47%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-14 м/с.
- Температура вночі 9-15°С, вдень 21-23°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У вівторок, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна, проте прохолодна погода. Для одного регіону синоптики зробили серйозне попередження про пожежну небезпеку.