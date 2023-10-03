Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 жовтня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі зберігатиметься тепла, ясна погода. Місцями можливі пориви вітру 10 м/с., без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ясна погода.

Без опадів.

Вітер північний, 3-10 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 17-20°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.

Вологість — 47%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Ясна погода.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-14 м/с.

Температура вночі 9-15°С, вдень 21-23°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна, проте прохолодна погода. Для одного регіону синоптики зробили серйозне попередження про пожежну небезпеку.