Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 жовтня

Жодного променя сонця: якою буде погода в Одесі у перший день жовтня
1 жовтня 2023 06:30
Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
У перший день жовтня в Одесі спостерігатиметься хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря залишатиметься досить комфортною, тож варто вийти на прогулянку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарна погода.
- Без опадів.
- Вітер північний, 1-4 м/с.
- Температура вночі 17-20°С, вдень 20-26°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 43%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 3-12 м/с.
- Температура вночі 13-16°С, вдень 26-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Перший день жовтня привітає українців хмарністю, місцями короткочасний дощ. Температура повітря продовжить падати, але найближчим часом буде ще достатньо тепло.