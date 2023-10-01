Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 жовтня

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У перший день жовтня в Одесі спостерігатиметься хмарна погода, проте без опадів. Температура повітря залишатиметься досить комфортною, тож варто вийти на прогулянку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарна погода.

Без опадів.

Вітер північний, 1-4 м/с.

Температура вночі 17-20°С, вдень 20-26°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 43%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-12 м/с.

Температура вночі 13-16°С, вдень 26-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Перший день жовтня привітає українців хмарністю, місцями короткочасний дощ. Температура повітря продовжить падати, але найближчим часом буде ще достатньо тепло.