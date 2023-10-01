Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 октября.

Ни единого луча солнца: какой будет погода в Одессе в первый день октября
1 октября 2023 06:30
Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE
В первый день октября в Одессе будет облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной, поэтому стоит выйти на прогулку.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачная погода.
- Без осадков.
- Ветер северный, 1-4 м/с.
- Температура ночью 17-20°С, днем 20-26°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 43%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.
- Температура ночью 13-16°С, днем 26-28°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Первый день октября поздравит украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет достаточно тепло.