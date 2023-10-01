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Ни единого луча солнца: какой будет погода в Одессе в первый день октября

1 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 октября.
Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первый день октября в Одессе будет облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной, поэтому стоит выйти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 1-4 м/с.
  • Температура ночью 17-20°С, днем 20-26°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
  • Влажность — 43%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.
  • Температура ночью 13-16°С, днем 26-28°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Первый день октября поздравит украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет достаточно тепло.

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