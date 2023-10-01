Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 октября.

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В первый день октября в Одессе будет облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной, поэтому стоит выйти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачная погода.

Без осадков.

Ветер северный, 1-4 м/с.

Температура ночью 17-20°С, днем 20-26°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 43%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.

Температура ночью 13-16°С, днем 26-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Первый день октября поздравит украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет достаточно тепло.