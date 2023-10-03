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Ясно и без осадков: какой будет погода в Одессе сегодня

3 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 октября.
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 октября, в Одессе будет сохраняться теплая, ясная погода. Местами возможны порывы ветра 10 м/с, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Ясная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 3-10 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 17-20°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
  • Влажность — 47%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Ясная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-14 м/с.
  • Температура ночью 9-15°С, днем 21-23°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Для одного региона синоптики сделали серьезное предупреждение о пожарной опасности.

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