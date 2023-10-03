Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 октября.

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 октября, в Одессе будет сохраняться теплая, ясная погода. Местами возможны порывы ветра 10 м/с, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ясная погода.

Без осадков.

Ветер северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 17-20°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

Влажность — 47%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Ясная погода.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-14 м/с.

Температура ночью 9-15°С, днем 21-23°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Для одного региона синоптики сделали серьезное предупреждение о пожарной опасности.