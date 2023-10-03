Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 октября.

Ясно и без осадков: какой будет погода в Одессе сегодня
3 октября 2023 06:30
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 3 октября, в Одессе будет сохраняться теплая, ясная погода. Местами возможны порывы ветра 10 м/с, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Ясная погода.
- Без осадков.
- Ветер северный, 3-10 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 17-20°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
- Влажность — 47%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Ясная погода.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-14 м/с.
- Температура ночью 9-15°С, днем 21-23°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Для одного региона синоптики сделали серьезное предупреждение о пожарной опасности.