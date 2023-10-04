Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 октября.

Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 октября, в Одессе будет сохраняться преимущественно ясная погода, однако к вечеру на небе появятся облака. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно ясная погода.

Без осадков.

Ветер западный, 2-8 м/с.

Температура ночью 15-19 °С, днем 17-22 °С.

Температура морской воды 18–19 °С.

Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.

Влажность — 65%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Ветер юго-западный, 2-11 м/с.

Температура ночью 9-14 °С, днем 19-23 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.