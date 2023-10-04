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Местами возможны облака: какой будет погода в Одессе

4 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 октября.
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 4 октября, в Одессе будет сохраняться преимущественно ясная погода, однако к вечеру на небе появятся облака. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно ясная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 2-8 м/с.
  • Температура ночью 15-19 °С, днем 17-22 °С.
  • Температура морской воды 18–19 °С.
  • Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 65%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Ветер юго-западный, 2-11 м/с.
  • Температура ночью 9-14 °С, днем 19-23 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.

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