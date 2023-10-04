Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 октября.

Местами возможны облака: какой будет погода в Одессе
4 октября 2023 06:30
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 4 октября, в Одессе будет сохраняться преимущественно ясная погода, однако к вечеру на небе появятся облака. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно ясная погода.
- Без осадков.
- Ветер западный, 2-8 м/с.
- Температура ночью 15-19 °С, днем 17-22 °С.
- Температура морской воды 18–19 °С.
- Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
- Влажность — 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Ветер юго-западный, 2-11 м/с.
- Температура ночью 9-14 °С, днем 19-23 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В среду, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.