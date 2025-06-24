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Головна Одеса Множинне громадянство — свобода вибору чи ризик для країни

Множинне громадянство — свобода вибору чи ризик для країни

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Дата публікації: 24 червня 2025 19:47
Громадянство кількох країн — як це вплине на Україну
Паспорти громадян України. Фото: Ковальчук Віктор / УНІАН
Ключові моменти Свобода вибору громадянства Підтримка множинного громадянства Наслідки від множинного громадянства Ставитися з гумором до ситуації

Питання запровадження множинного громадянства знову стало темою публічної дискусії після законодавчих ініціатив Верховної Ради. Ідея дозволити українцям мати більше одного паспорта — поки що лише перспектива, але вона вже викликає жваві обговорення. Для одних — це крок до свободи та відкритого світу, для інших — ризик втратити ідентичність і контроль над державністю. Як і завжди в українському суспільстві, думки кардинально різняться.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати у людей: чи підтримують вони ідею множинного громадянства?

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Свобода вибору громадянства 

Питання множинного громадянства — це передусім можливість людини бути вільною у своєму виборі. В першу чергу — це відкриття нових можливостей для тих, хто прагне подорожувати, жити або працювати в інших країнах. Якщо людина пов’язує своє життя із закордоном, це її право — мати офіційний статус одразу в кількох країнах. Пані Галина вірить, що такий підхід свідчить про сучасне бачення державності, де на першому місці — інтерес громадянина.

"Звісно, підтримуємо. Люди мають право вибирати багато країн для громадянства. Це право будь-якої людини", — говорить пані Галина.

Пані галина про свободу вибору
Одеситка Галина про свободу вибору кожного громадянина. Фото: Новини.LIVE 

Підтримка множинного громадянства

Не всі одесити мали нагоду глибоко замислитися над цією темою, але загалом — налаштовані позитивно. Дехто зізнається, що раніше не думали про це серйозно, але інтуїтивно вважають таку ідею логічною. Можливість мати кілька громадянств може стати у пригоді в складних життєвих обставинах, а тому краще мати цю опцію, ніж не мати. 

"Не задумувалась на цю тему. Не знаю навіть, що вам сказати. Якби мені треба було, то, мабуть, це було б здорово", — зазначила Анна.

Одеситка Анна про множинне громадянство
Місцева жителька Анна про множинне громадянство. Фото: Новини.LIVE  

Частина людей, як пані Ольга, підтримують законопроєкт інтуїтивно — не маючи повного уявлення про його механізм. Жінка визнає, що не розуміється на деталях, але їй подобається сама ідея. 

"Ну, в принципі, так. Не знаю чому саме, але підтримую", — каже пані Ольга.

Переселенка пані Ольга про підтримку законопроєкту
Переселенка Ольга про підтримку законопроєкту. Фото: Новини.LIVE 

Наслідки від множинного громадянства

Дехто не має однозначної думки, але намагається бачити ситуацію ширше. Для мільйонів українців за кордоном множинне громадянство могло б стати розв'язуванням багатьох проблем. Утім, це потягне за собою зворотний процес — приїзд у країну нових громадян, зокрема з інших регіонів світу, де тривають війни. Юлія не приховує тривоги щодо змін у демографічному складі населення й культурній різноманітності, яка не завжди означає інтеграцію. 

"У мене думка двояка. Можливо, для наших громадян, які виїхали за кордон, це плюс. І для громадян, які їдуть від війни, наприклад яка зараз триває на Близькому Сході. Їм теж треба десь жити. Проте якщо вони почнуть приїжджати до нас, з цього боку мені не дуже подобається. Я розумію, що нашу країну будуть населяти інші народи, які іншої віри чи звичаїв. Тому, не дуже б хотілося б. Треба ще думати", — каже Юлія.

місцева жителька Юлія про наслідки
Одеситка Юлія про наслідки законопроєкту. Фото: Новини.LIVE 

Вікторія також не має чіткої позиції, але визнає: усе залежить від того, хто отримає цю можливість. Якщо йдеться про простих громадян, які шукають кращого життя або мають родинні зв’язки за кордоном — це одна річ. Але коли йдеться про політиків, олігархів чи держслужбовців, то в суспільстві виникає недовіра.

"Дивлячись для кого, якщо чесно це розраховано. Якщо для депутатів, то ні. Якщо, для звичайних громадян, то так, підтримую", — зауважила Вікторія.

Одеситка Вікторія про перспективу для громадян
Місцева жителька Вікторія про перспективу для громадян. Фото: Новини.LIVE 

Ставитися з гумором до ситуації 

Інколи відповідь містить не так позицію, як настрій. Ілля відреагував з гумором, посилаючись на відомий вислів олігарха Ігоря Коломойського. Це не політичне чи емоційне питання, а черговий прояв української реальності, де завжди є простір для гнучких тлумачень.

"Як сказав Коломойський, два заборонено, три можна", — каже Ілля.

Одесит Ілля згадав слова олігарха
Одесит Ілля згадав слова олігарха. Фото: Новини.LIVE 

Ідея множинного громадянства викликає в українців різні емоції — від безумовної підтримки до настороженості й недовіри. Для когось — це шанс бути ближчим до родини чи роботи за кордоном. Для когось — потенційна загроза національній ідентичності. Але головне — що ця дискусія вже відкрита. 

Раніше ми писали, що депутат Верховної Ради розповів про ризик множинного громадянства. А також про те, без яких документів українців не пустять до Румунії.  

Одеса Україна громадянство опитування Новини Одеси люди
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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