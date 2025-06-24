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Главная Одесса Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

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Дата публикации 24 июня 2025 19:47
Гражданство нескольких стран — как это повлияет на Украину
Паспорта граждан Украины. Фото: Ковальчук Виктор / УНІАН
Ключові моменти Свобода выбора гражданства Поддержка множественного гражданства Последствия от множественного гражданства Относиться с юмором к ситуации

Вопрос введения множественного гражданства снова стал темой публичной дискуссии после законодательных инициатив Верховной Рады. Идея разрешить украинцам иметь более одного паспорта — пока только перспектива, но она уже вызывает оживленные обсуждения. Для одних — это шаг к свободе и открытому миру, для других — риск потерять идентичность и контроль над государственностью. Как и всегда в украинском обществе, мнения кардинально разнятся.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у людей: поддерживают ли они идею множественного гражданства?

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Свобода выбора гражданства

Вопрос множественного гражданства — это прежде всего возможность человека быть свободным в своем выборе. В первую очередь — это открытие новых возможностей для тех, кто стремится путешествовать, жить или работать в других странах. Если человек связывает свою жизнь с заграницей, это его право — иметь официальный статус сразу в нескольких странах. Галина верит, что такой подход свидетельствует о современном видении государственности, где на первом месте — интерес гражданина.

"Конечно, поддерживаем. Люди имеют право выбирать много стран для гражданства. Это право любого человека", — говорит Галина.

Пані галина про свободу вибору
Одесситка Галина о свободе выбора каждого гражданина. Фото: Новини.LIVE 

Поддержка множественного гражданства

Не все одесситы имели возможность глубоко задуматься над этой темой, но в целом — настроены положительно. Некоторые признаются, что раньше не думали об этом серьезно, но интуитивно считают такую идею логичной. Возможность иметь несколько гражданств может пригодиться в сложных жизненных обстоятельствах, а потому лучше иметь эту опцию, чем не иметь.

"Не задумывалась на эту тему. Не знаю даже, что вам сказать. Если бы мне надо было, то, пожалуй, это было бы здорово", — отметила Анна.

Одеситка Анна про множинне громадянство
Местная жительница Анна о множественном гражданстве. Фото: Новини.LIVE 

Часть людей, как Ольга, поддерживают законопроект интуитивно — не имея полного представления о его механизме. Женщина признает, что не разбирается в деталях, но ей нравится сама идея.

"Ну, в принципе, да. Не знаю, почему именно, но поддерживаю", — говорит Ольга.

Переселенка пані Ольга про підтримку законопроєкту
Переселенка Ольга о поддержке законопроекта. Фото: Новини.LIVE 

Последствия от множественного гражданства

Некоторые не имеют однозначного мнения, но пытаются видеть ситуацию шире. Для миллионов украинцев за рубежом множественное гражданство могло бы стать решением многих проблем. Впрочем, это повлечет за собой обратный процесс — приезд в страну новых граждан, в частности из других регионов мира, где продолжаются войны. Юлия не скрывает тревоги по поводу изменений в демографическом составе населения и культурного разнообразия, которое не всегда означает интеграцию.

"Мое мнение двоякое. Возможно, для наших граждан, которые выехали за границу, это плюс. И для граждан, которые уезжают от войны, например, которая сейчас идет на Ближнем Востоке. Им тоже надо где-то жить. Однако если они начнут приезжать к нам, с этой стороны мне не очень нравится. Я понимаю, что нашу страну будут населять другие народы, которые другой веры или обычаев. Поэтому, не очень бы хотелось бы. Надо еще думать", — говорит Юлия.

місцева жителька Юлія про наслідки
Одесситка Юлия о последствиях законопроекта. Фото: Новини.LIVE 

Виктория также не имеет четкой позиции, но признает: все зависит от того, кто получит эту возможность. Если речь идет о простых гражданах, которые ищут лучшей жизни или имеют родственные связи за рубежом — это одно дело. Но когда речь идет о политиках, олигархах или госслужащих, то в обществе возникает недоверие.

"Смотря для кого, если честно, это рассчитано. Если для депутатов, то нет. Если для обычных граждан, то да, поддерживаю", — отметила Виктория.

Одеситка Вікторія про перспективу для громадян
Местная жительница Виктория о перспективе для граждан. Фото: Новини.LIVE 

Относиться с юмором к ситуации

Иногда ответ содержит не так позицию, как настроение. Илья отреагировал с юмором, ссылаясь на известное высказывание олигарха Игоря Коломойского. Это не политический или эмоциональный вопрос, а очередное проявление украинской реальности, где всегда есть пространство для гибких толкований.

"Как сказал Коломойский, два запрещено, три можно", — говорит Илья.

Одесит Ілля згадав слова олігарха
Одессит Илья вспомнил слова олигарха. Фото: Новини.LIVE 

Идея множественного гражданства вызывает у украинцев разные эмоции — от безусловной поддержки до настороженности и недоверия. Для кого-то — это шанс быть ближе к семье или работе за рубежом. Для кого-то — потенциальная угроза национальной идентичности. Но главное — что эта дискуссия уже открыта.

Ранее мы писали, что депутат Верховной Рады рассказал о риске множественного гражданства. А также о том, без каких документов украинцев не пустят в Румынию.

Одесса Украина гражданство опрос Новости Одессы люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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