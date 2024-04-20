Мобілізація транспорту – у кого можуть забрати авто, відповідь юриста

Військові зупинили авто. Фото: МВС України

Новий закон про мобілізацію передбачає вилучення автівок у громадян. Транспортні засоби мають піти на потреби ЗСУ. Наразі йдеться про осіб, у власності яких більше однієї машини. Однак це зовсім не означає, що авто вилучатимуть без компенсації.

Про те, як саме відбуватиметься процедура вилучення і як оформити компенсацію, журналісти Новини.LIVE дізналися в одеського юриста Ігоря Шаврова.

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За словами правозахисника, норма щодо вилучення автівок була й до зміни закону про мобілізацію. Однак в новому документі все більш структуризовано та зрозуміло. Наприклад, що конфіскувати транспортний засіб не можуть, якщо він є єдиним у людини.

"Фактично, машину можуть забрати у будь-якої людини — це питання військової необхідності. Найбільше це стосувалося перших днів війни, коли забирали нерозмитнені авто у морському порту", — каже юрист Ігор Шавров.

Правозахисник Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про вилучення авто

Відомо, що процес вилучення авто довгий та перевага надаватиметься типу машини, яка найбільше необхідна для фронту та оборонних цілей. Якщо у власності людини є позашляховик та легковий автомобіль, то вилучать перший.

"Якщо автівку забрали, виписується акт, відповідно до якого особа може подати до суду та вимагати компенсацію у межах судового провадження після оцінки транспортного засобу", — додає правозахисник.

Як отримати компенсацію

Ігор Шавров зазначає, якщо машину у вас забрали, це зовсім не означає, що її вам не повернуть через місяць, два, а може, після закінчення війни. Але так чи інакше ви маєте права на компенсацію, причому як за автомобіль загалом, так і за те, що ним користувалися. Але щоб отримати гроші, необхідно зробити:

задокументувати назву військового органу, який вилучив авто;

провести оцінку стану авто;

зробити фото ззовні та всередині салону;

надати копію документа права власності на авто;

вказати очікувану суму компенсації;

звернутися з пакетом документів до ТЦК;

Авто на дорогах міста. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що компенсацію можливо отримати протягом пʼяти років після скасування воєнного стану. Гроші виділятимуться з державного бюджету, проте наразі Кабмін має розробити процедуру, за якою ці кошти виплачуватимуться людям.

Також людина може обрати повернути авто протягом 30 днів після завершення бойових дій та вимагати компенсацію у разі, якщо авто використовувалося для потреб армії. Для цього необхідно провести додаткову перевірку стану транспортного засобу та додати технічний висновок до документів для отримання відшкодування експлуатації.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію прийнято Верховною Радою, і його вже навіть підписав Президент. Це означає, що вже через місяць нові правила набудуть чинності. Подробиці про це — у матеріалі.