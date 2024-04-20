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Мобилизация транспорта — кто из одесситов может остаться без машины

20 апреля 2024 06:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мобилизация транспорта - у кого могут забрать авто, ответ юриста
Военные остановили автомобиль. Фото: МВД Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Новый закон о мобилизации предусматривает изъятие автомобилей у граждан. Транспортные средства должны пойти на нужды ВСУ. Речь идет о лицах, в собственности которых более одной машины. Однако это совсем не означает, что авто будут изыматься без компенсации.

О том, как будет происходить процедура изъятия и как оформить компенсацию, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского юриста Игоря Шаврова.

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Ничего нового

По словам правозащитника, норма об изъятии автомобилей была и до изменения закона о мобилизации. Однако в новом документе все более структуризировано и понятно. Например, конфисковать транспортное средство не могут, если оно единственное у человека.

"Фактически машину могут забрать у любого человека — это вопрос военной необходимости. Больше всего это касалось первых дней войны, когда забирали нерастаможенные авто в морском порту", — говорит юрист Игорь Шавров.

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Правозащитник Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Что известно об изъятии авто

Известно, что процесс изъятия авто долог и предпочтение будет отдаваться типу машины, наиболее необходимой для фронта и оборонных целей. Если в собственности человека есть внедорожник и легковой автомобиль, то удалят первый.

"Если автомобиль забрали, выписывается акт, согласно которому лицо может подать в суд и потребовать компенсацию в рамках судебного производства после оценки транспортного средства", — добавляет правозащитник.

Как получить компенсацию

Игорь Шавров отмечает, если машину у вас забрали, это вовсе не означает, что ее вам не вернут через месяц, два, а может, после окончания войны. Но так или иначе вы имеете права на компенсацию, причем как за автомобиль в целом, так и за то, что им пользовались. Но чтобы получить деньги, необходимо сделать:

  • задокументировать название военного органа, изъявшего авто;
  • провести оценку состояния авто;
  • сделать фото снаружи и внутри салона;
  • предоставить копию документа права собственности на авто;
  • указать ожидаемую сумму компенсации;
  • обратиться с пакетом документов в ТЦК;
Мобилизация транспорта - у кого из одесситов могут изъять авто - фото 2
Автомобиль на дорогах города. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что компенсацию можно получить в течение пяти лет после отмены военного положения. Деньги будут выделяться из государственного бюджета, однако Кабмин должен разработать процедуру, по которой эти средства будут выплачиваться людям.

Также человек может выбрать вернуть авто в течение 30 дней после завершения боевых действий и потребовать компенсацию в случае, если автомобиль использовался для нужд армии. Для этого необходимо провести дополнительную проверку состояния транспортного средства и добавить техническое заключение документов для получения возмещения эксплуатации.

Напомним, законопроект о мобилизации принят Верховной Радой, и его уже даже подписал Президент. Это означает, что уже через месяц новые правила вступят в силу. Подробности об этом — в материале.

Одесса
война
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мобилизация
война в Украине
юрист

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