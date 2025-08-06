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Головна Одеса Мобілізація в Одесі — у ТЦК відреагували на скандальне відео

Мобілізація в Одесі — у ТЦК відреагували на скандальне відео

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:04
Затримання чоловіка військовими ТЦК на Степовій в Одесі - мобілізація в Україні
Затримання в Одесі. Фото: скриншот з відео із соцмереж

Соцмережами поширилось відео затримання чоловіка на розі вулиць Степова та Прохорівська в Одесі. У ТЦК відзвітували, що людина на відео почала поводитись агресивно і намагалася втекти під час перевірки документів.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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Працівниками ТЦК та СП було зупинено громадянина з метою перевірки військово-облікових документів. Як повідомляють у терцентрі, на законну вимогу чоловік відреагував агресивною відмовою, нецензурною лайкою, чинив фізичний спротив та здійснив спробу втечі.

Водночас група цивільних осіб намагалася заблокувати службовий мікроавтобус, однак без успіху.

"Водночас група цивільних осіб почала активно перешкоджати законним діям уповноважених осіб, вдаючись до погроз та намагаючись заблокувати службовий транспорт", — йдеться у повідомленні ТЦК.

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Повідомлення ТЦК. Фото: скриншот посту Одеського ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків які напали на працівників ТЦК. А також про посадовця терцентру, який знімав з обліку за хабарі.

 

Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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