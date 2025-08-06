Задержание мужчины военными ТЦК на Степной в Одессе - мобилизация в Украине

Задержание в Одессе. Фото: скриншот видео из соцсетей

В соцсетях распространилось видео задержания мужчины на пересечении улиц Степовая и Прохоровская в Одессе. В ТЦК отчитались, что человек на видео начал вести себя агрессивно и пытался убежать во время проверки документов.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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Работниками ТЦК и СП был остановлен гражданин с целью проверки военно-учетных документов. Как сообщают в терцентре, на законное требование мужчина отреагировал агрессивным отказом, нецензурной бранью, оказал физическое сопротивление и предпринял попытку побега.

В это же время группа гражданских лиц пыталась заблокировать служебный микроавтобус, однако безуспешно.

"В это же время группа гражданских лиц начала активно препятствовать законным действиям уполномоченных лиц, прибегая к угрозам и пытаясь заблокировать служебный транспорт", — говорится в сообщении ТЦК.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот поста Одесского ТЦК и СП

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые напали на работников ТЦК. А также о чиновнике терцентра, который снимал с учета за взятки.