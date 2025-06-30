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Головна Одеса Мобілізація з подвійним громадянством — коментарі одеського ТЦК

Мобілізація з подвійним громадянством — коментарі одеського ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:21
Мобілізація людей з подвійним громадянством — в Одеському обласному ТЦК та СП спростували фейк
Військові на фронті. Фото ілюстративне: Укрінформ

Останнім часом у мережі поширюються чутки про указ Президента України, який дозволяє мобілізувати людей із подвійним громадянством. В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують — ця інформація — ворожий фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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Ворожий фейк

У мережі поширюється сфальсифікований документ нібито від імені Одеського обласного ТЦК та СП. У ньому йдеться про мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна–Молдова) на основі Указу Президента України №69/2025. Однак насправді цей законодавчий акт стосується зовсім інших питань, стверджують в терцентрах комплектування.

Крім того, в документі зазначено неіснуючу службову електронну адресу, допущено грубі порушення в структурі, та вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП.

"Цей "документ" — низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало", — йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП.

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Фейковий документ. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
В Одеському ТЦК спростували фейк — який саме - фото 2
Повідомлення ТЦК. Фото: скриншот поста Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яку покарали за пости про ТЦК. А також про те, чи можуть мобілізувати до розгляду заяви про відстрочку.

Одеса фейки Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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