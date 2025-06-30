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Главная Одесса Мобилизация с двойным гражданством — комментарии одесского ТЦК

Мобилизация с двойным гражданством — комментарии одесского ТЦК

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 09:21
Мобилизация людей с двойным гражданством - в Одесском областном ТЦК и СП опровергли фейк
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Укринформ

В последнее время в сети распространяются слухи об указе Президента Украины, который позволяет мобилизовать людей с двойным гражданством. В Одесском областном ТЦК и СП утверждают — эта информация — вражеский фейк, призванный дестабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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Вражеский фейк

В сети распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП. В нем говорится о мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова) на основе Указа Президента Украины №69/2025. Однако на самом деле этот законодательный акт касается совсем других вопросов, утверждают в терцентрах комплектования.

Кроме того, в документе указан несуществующий служебный электронный адрес, допущены грубые нарушения в структуре, и указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП.

"Этот "документ" — низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не выдавало",— говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП.

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Фейковый документ. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
В Одеському ТЦК спростували фейк — який саме - фото 2
Сообщение ТЦК. Фото: скриншот поста Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, недавно мы писали о женщине, которую наказали за посты о ТЦК. А также о том, могут ли мобилизовать до рассмотрения заявления об отсрочке.

Одесса фейки Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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