Винесли вирок мешканцям Одещини, які видавали себе за працівників ТЦК

Затримання фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканці Одещини представлялися працівниками ТЦК та СП та вимагали гроші у чоловіків. Суд визнав їх винними у вимаганні та привласненні повноважень і прирік ділків до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Чотири мешканця Одещини видавали себе за співробітників поліції і ТЦК та СП. Вони вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до терцентрів, вимагали гроші "за вирішення питання". За кілька епізодів зловмисники отримали від потерпілих понад 80 тис грн та 3000 доларів США. Після передачі коштів ділки запевняли громадян, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що нібито "гарантувало" уникнення проблем із мобілізацією.

Вилучені кошти та зброя. Фото: Одеська обласна прокуратура

Усіх чотирьох фігурантів затримали під час чергової спроби вимагання. До складу угруповання входили особи з кримінальним минулим, серед них – колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом.

Що вирішив суд

Суд визнав фігурантів винними за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 353 КК України (вимагання та самовільне присвоєння владних повноважень). Їх прирікли до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про чоловіка, який заважав роботі ТЦК через "шифр". А також про скандальне силове затримання в Одесі.