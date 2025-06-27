Вынесли приговор жителям Одесской области, которые выдавали себя за работников ТЦК

Задержание фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

Жители Одесской области, которые представлялись работниками ТЦК и СП и требовали деньги у мужчин. Суд признал их виновными в вымогательстве и присвоении полномочий и приговорил дельцов к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Четверо жителей Одесчины выдавали себя за сотрудников полиции и ТЦК и СП. Они выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли у них документы и, угрожая принудительной доставкой в терцентры, требовали деньги "за решение вопроса". За несколько эпизодов злоумышленники получили от потерпевших более 80 тыс грн и 3000 долларов США. После передачи средств дельцы уверяли граждан, что внесут их данные в базу "Оберег", что якобы гарантировало избежание проблем с мобилизацией.

Изъятые средства и оружие. Фото: Одесская областная прокуратура

Всех четырех фигурантов задержали во время очередной попытки вымогательства. В состав группировки входили лица с криминальным прошлым, среди них — бывший правоохранитель, который уже имел проблемы с законом.

Что решил суд

Суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 353 УК Украины (вымогательство и самовольное присвоение властных полномочий). Их приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, еще недавно мы писали о мужчине, который мешал работе ТЦК через "шифр". А также о скандальном силовом задержании в Одессе.