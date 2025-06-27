Вынесли приговор жителям Одесской области, которые выдавали себя за работников ТЦК

Банде одесситов выдававших себя за ТЦК вынесли наказание — какое
Жители Одесской области, которые представлялись работниками ТЦК и СП и требовали деньги у мужчин. Суд признал их виновными в вымогательстве и присвоении полномочий и приговорил дельцов к 7 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Четверо жителей Одесчины выдавали себя за сотрудников полиции и ТЦК и СП. Они выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли у них документы и, угрожая принудительной доставкой в терцентры, требовали деньги "за решение вопроса". За несколько эпизодов злоумышленники получили от потерпевших более 80 тыс грн и 3000 долларов США. После передачи средств дельцы уверяли граждан, что внесут их данные в базу "Оберег", что якобы гарантировало избежание проблем с мобилизацией.
Всех четырех фигурантов задержали во время очередной попытки вымогательства. В состав группировки входили лица с криминальным прошлым, среди них — бывший правоохранитель, который уже имел проблемы с законом.
Что решил суд
Суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 353 УК Украины (вымогательство и самовольное присвоение властных полномочий). Их приговорили к 7 годам лишения свободы.
Напомним, еще недавно мы писали о мужчине, который мешал работе ТЦК через "шифр". А также о скандальном силовом задержании в Одессе.
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