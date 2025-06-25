Затримання чоловіка на Таїрова в Одесі працівниками ТЦК - коментар терцентру комплектування

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Олександр Корняков

Соцмережами шириться відео, на якому працівники ТЦК на Таїрова затримують чоловіка із застосуванням фізичної сили та пакують його у мікроавтобус. В Одеському обласному терцентрі комплектування стверджують, що особа на кадрах агресивно відреагувала на спробу перевірки документів та розбила скло в автівці групи оповіщення.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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Затримання в Одесі

Працівники ТЦК та СП разом з поліцією зупинили в Одесі чоловіка для перевірки документів. Однак на цю вимогу громадянин відреагував агресивно. Він не лише висловлювався нецензурною лайкою, але й за допомогою каміння розбив скло службового автомобіля групи оповіщення. У зв'язку з цим військові разом з правоохоронцями були змушені застосувати заходи фізичного впливу, стверджують в терцентрі комплектування.

Після затримання та встановлення особи було з'ясовано, що цей громадянин вже перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Його було доставлено до територіального центру комплектування для направлення на проходження медичного огляду і визначення стану придатності до служби у лавах ЗСУ.

"Вкотре наголошуємо: опір чи напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків є тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність",— йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

Повідомлення ТЦК. Фото: скриншот посту Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК. А також про те, що у липні можуть розшукувати військовозобов'язаних громадян.