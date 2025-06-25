Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандальне силове затримання чоловіка в Одесі — коментар ТЦК

Скандальне силове затримання чоловіка в Одесі — коментар ТЦК

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 15:40
Затримання чоловіка на Таїрова в Одесі працівниками ТЦК - коментар терцентру комплектування
ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Олександр Корняков
Ключові моменти Затримання в Одесі

Соцмережами шириться відео, на якому працівники ТЦК на Таїрова затримують чоловіка із застосуванням фізичної сили та пакують його у мікроавтобус. В Одеському обласному терцентрі комплектування стверджують, що особа на кадрах агресивно відреагувала на спробу перевірки документів та розбила скло в автівці групи оповіщення.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Реклама
Читайте також:

Затримання в Одесі

Працівники ТЦК та СП разом з поліцією зупинили в Одесі чоловіка для перевірки документів. Однак на цю вимогу громадянин відреагував агресивно. Він не лише висловлювався нецензурною лайкою, але й за допомогою каміння розбив скло службового автомобіля групи оповіщення. У зв'язку з цим військові разом з правоохоронцями були змушені застосувати заходи фізичного впливу, стверджують в терцентрі комплектування.

Після затримання та встановлення особи було з'ясовано, що цей громадянин вже перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Його було доставлено до територіального центру комплектування для направлення на проходження медичного огляду і визначення стану придатності до служби у лавах ЗСУ.

"Вкотре наголошуємо: опір чи напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків є тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність",— йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

None - фото 1
Повідомлення ТЦК. Фото: скриншот посту Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина у лідерах за кількістю штрафів від ТЦК. А також про те, що у липні можуть розшукувати військовозобов'язаних громадян.

 

Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації